В Кремле заявили, что недовольны итогами заседания СБ ООН по катастрофе Ил-76

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Кремле не удовлетворены итогами заседания Совбеза ООН в четверг по вопросу авиакатастрофы Ил-76 под Белгородом, так как там не прозвучало ни слова осуждения со стороны Запада в адрес виновных в его крушении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"До сих пор от стран Запада нет решительно осуждения этого ужасающего террористического акта... Ни слова осуждения мы не слышали. В этом плане, конечно, нет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля заметил, что "то, что произошло, требует должной оценки мирового сообщества".

Он также сказал, что "Киев уже не в первый раз уничтожает своих людей".

У пресс-секретаря президента также поинтересовались, намерена ли российская сторона предоставить в Совбез ООН и другие международные организации доказательства того, что именно украинские военные сбили самолет, и что в Киеве знали, что он перевозил пленных.

"Мне пока нечего добавить. Работают следователи, и будут приниматься решения по мере того, как следователи получат всю необходимую информацию", - ответил Песков.

Крушение Ил-76

24 января в нескольких километрах от села Яблоново в Белгородской области потерпел крушение российский военно-транспортный самолет Ил-76. На его борту находились шесть членов экипажа, сотрудники военной полиции и более 60 пленных украинских военнослужащих. Все они погибли.

Об инциденте сообщило министерство обороны РФ, по данным которого Ил-76 был сбит ВСУ из зенитного ракетного комплекса с территории Харьковской области. Российское военное ведомство зафиксировало пуск двух ракет.

СКР возбудил уголовное дело о теракте в связи с крушением Ил-76.