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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:53

Хуснуллин оценил сроки строительства первого этапа КАД-2 вокруг Петербурга в 3,5 года

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Строительство первого участка второй кольцевой автодороги вокруг Петербурга (КАД-2) при должном финансировании может занять 3,5 года, сообщил на совещании по социально-экономическому развитию агломерации Петербурга вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Необходимость формирования второго скоростного маршрута вокруг Санкт-Петербурга связана с текущей нагрузкой на вылетные магистрали, прежде всего в восточном направлении.... Поэтому мы подготовили общую трассировку, это порядка 348 км, это новый кольцевой маршрут... При принятии решения мы можем сдвинуть влево и начать это строить, проектировать уже в этом году. Более того, считаем, что при наличии финансирования за 3,5 года мы эту дорогу построим (...). Это 87 км, первый участок", - сказал он.

Летом 2022 года сообщалось о том, что госкомпания "Автодор" приступит к проектированию второй кольцевой автодороги вокруг Петербурга (КАД-2) в 2025 году. Планируется, что после завершения строительства КАД-2 обеспечит скоростное движение транзитного транспорта от портов Балтийского моря и Мурманска в обход Петербурга.

Хуснуллин также отметил необходимость строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).

"Но ее надо строить обязательно в увязке с загрузкой КАД-2 с продлением через область (...) и с выходом на КАД-2", - добавил он.

Ранее на этом совещании глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил приоритизировать проект Широтного диаметра, сдвинув проект реализации КАД-2 "вправо". Комментируя это предложение, Хуснуллин подчеркнул, что "это вещи, которые не надо делить".

"Если ШМСД выйдет только на КАД, мы получим частичный эффект. Если мы продлим КАД до КАД-2, то эффект будет совершенно другой", - заверил он.

"Давайте поймем, сколько у нас ресурсов, какие проекты, вместе свяжем и приоритизируем. Чтобы не войти сразу во все, понимая, что денег не хватит", - отреагировал Решетников.

Широтная магистраль скоростного движения - стратегический инфраструктурный проект города, ее строительство предусмотрено генпланом Петербурга. Строительство ШМСД планируется в 6 этапов: четыре этапа - в границах Кольцевой автодороги (КАД), два этапа - на территории Ленинградской области за пределами КАД. Строительство первого этапа ШМСД - Витебской развязки - началось в Петербурге в марте 2021 года, открыть движение по нему планируется в 2024

Автодор КАД-2 Максим Решетников Марат Хуснуллин Минэкономразвития Петербург ШМСД
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