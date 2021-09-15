Вторая кольцевая дорога вокруг Петербурга планируется платной

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Госкомпания "Автодор" рассматривает два варианта трассировки второй кольцевой дороги (КАД-2) вокруг Петербурга, трасса может стать платной.

"В поручении президента было сказано, чтобы использовались средства ФНБ. То есть, на возвратной основе само уже привлечение этих средств подразумевает, что трасса новая будет использоваться на платной основе. Естественно, мы достаточно активно работаем, уже провели три таких рабочих встречи в Санкт-Петербурге. Трассировки у нас несколько вариантов есть", - сообщил председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко журналистам в кулуарах форума "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве" в Сочи.

По его словам, "Автодор" собрал всю информацию по социально-экономическому развитию Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

"Собрали информацию по существующим сетям, которые будут достаточно серьезно влиять на стоимость строительства, по собственникам этих земель. И сегодня у нас есть понимание двух вариантов, которые мы сейчас рассматриваем и, думаю, в ближайшее время вынесем на суд правительства", - добавил Петушенко.

Ок также отметил, что второе дорожное кольцо в буквальном смысле Петербургу не нужно.

"Надо вот понимать совершенно четко, что второй кольцевой в понятии, как мы представляем кольцо, оно для Петербурга совершенно точно не нужно, поскольку, во-первых, есть Маркизова Лужа - Финский залив. А если там выше проводить - это более 40 км нужно провести по дну залива, и не все территории активно развиваются. Поэтому мы видим, что это будет типа хорды в восточную часть города, где достаточно активно идет жилищное строительство и развитие промышленности", - сказал он.

Петушенко пояснил, что "Автодор" разработает проект. Кто будет его реализовывать, пока непонятно.

"Поручение "Автодору" разработать этот проект существует. Когда будет принято решение о схеме реализации, тогда общественность узнает, кто будет реализовывать. На сегодняшний день все сроки у нас в периметре госпланирования – это 2024 год", - сказал он.

На востоке Петербурга к городу примыкает крупный новый город Кудрово (Ленобласть), кроме того, в приграничной зоне достаточно много крупных промышленных предприятий.

Как сообщалось, в конце июля президент РФ Владимир Путин предложил по аналогии с ЦКАД в Подмосковье создать второе, более удаленное от Санкт-Петербурга автомобильное кольцо. Он отметил, что для такой крупной агломерации, как Петербург и Ленинградская область, "это будет, безусловно, востребовано".