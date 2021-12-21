"Автодор" оценил строительство КАД-2 вокруг Петербурга в 170 млрд рублей

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Стоимость утвержденного варианта трассировки второй кольцевой автодороги вокруг Петербурга (КАД-2) оценена в 170 млрд рублей, сообщил журналистам председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

"У нас есть трассировка, в том числе один из вариантов КАД-2 с Минобороны согласован. Мы так понимаем, это порядка 110 км - от трассы М-11 до "Скандинавии" (А-181). Стоимость там достаточно серьезная, поскольку очень большие, в том числе, затраты, связанные с выкупом территории и переносом трубопроводов и газопроводов", - сказал Петушенко, уточнив, что стоимость обозначенного варианта трассы была просчитана и оценивается в 170 млрд руб.

Подробности разбивки дороги по этапам в госкомпании не уточнили.

Ранее глава "Автодора" говорил, что госкомпания рассматривает вариант только нового строительства второй кольцевой вокруг Петербурга.

"Автодор" ранее указывал два возможных варианта трассировки основного (первого) этапа перспективной КАД-2. Первый вариант - при котором трасса начинается от дороги А-181 "Скандинавия" и далее идет между Петербургом и Всеволожском (Ленинградская область), в районе трассы Р-21 "Кола" соединяется с перспективной широтной магистралью скоростного движения (ШМСД) и далее проходит до трассы М-11. Второй вариант предполагал также начало на трассе А-181, но дальше, согласно этому варианту, трасса должна уходить от города и обходить Всеволожск ближе к Ладожскому озеру. Этот вариант не предполагает пересечения с ШМСД, только с М-11.

Второй, значительно более короткий этап КАД-2, в обоих вариантах предполагает строительство участка от М-11 до Петергофа.

Построить второе, более удаленное от Петербурга автомобильное кольцо по образу подмосковной ЦКАД в конце июля предложил президент Владимир Путин. Он отметил, что для такой крупной агломерации, как Петербург и Ленинградская область, "это будет, безусловно, востребовано".

КАД-2 может стать платной.