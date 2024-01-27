Что случилось этой ночью: суббота, 27 января

Суд обязал Трампа выплатить $83,3 млн, госдеп одобрил продажу истребителей Турции, "Золотой орел" вручил награды

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Суд присяжных в Нью-Йорке обязал Дональда Трампа выплатить $83,3 млн писательнице Элизабет Джин Кэрролл в качестве компенсации за клевету. Трамп заявил, что подаст апелляцию.

- Администрация Джо Байдена работает над долгосрочной стратегией поддержки Киева, сообщила газета The Washington Post. По данным издания, 10-летний план делает акцент не на возвращении территорий, а на усилении обороны и укреплении экономики страны.

- Йеменские мятежники-хуситы запустили несколько ракет по британскому танкеру Marlin Luanda в Аденском заливе, в результате чего на судне произошел пожар. СМИ сообщают, что экипаж танкера не пострадал.

- Власти Саудовской Аравии, Катара и Египта приветствовали промежуточное решение международного суда ООН по иску ЮАР к Израилю. Суд потребовал от Израиля принять меры для защиты палестинцев в Газе.

- Госдепартамент США одобрил продажу истребителей F-16 и сопутствующего оборудования Турции на сумму $23 млрд. Это произошло после того, как президент Турции подписал документы, разрешающие вступление Швеции в НАТО.

- Картина "Снегирь" Бориса Хлебникова стала обладателем главного приза премии "Золотой орел" в номинации "Лучший фильм". Она также отмечена наградами за визуальные эффекты, лучший монтаж и звукорежиссуру. Приз за лучшую режиссуру получил создатель фильма "Праведник" Сергей Урсуляк.