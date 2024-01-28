Один человек погиб при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Мирный житель погиб, еще один мужчина получил ранения в результате обстрела Новой Каховки (Херсонская область) со стороны ВСУ, сообщил в воскресенье в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, обстрел велся из минометов с правого берега Днепра, который находится под контролем украинских военных.

Удары по Новой Каховке наносятся второй день подряд.

Накануне тяжелые ранения получила 70-летняя женщина.