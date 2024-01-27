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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Белгородское село повторно атаковано дронами ВСУ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Частное домовладение и несколько машин повреждены в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в результате атаки украинских беспилотников, сообщил в субботу губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось повторной атаке со стороны ВСУ, в этот раз с помощью дронов-камикадзе. Слава богу, обошлось без пострадавших", - написал он в телеграм-канале.

Гладков добавил, что в результате взрывов поврежден частный дом и несколько машин.

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"В результате первого взрыва повреждено одно частное домовладение: выбиты стекла, посечены фасад и забор. В результате второго сброса поврежден один легковой автомобиль. В результате третьего сброса взрывное устройство упало на автомобиль, но заряд не сдетонировал. Еще один снаряд был также сброшен с беспилотника на машину, вследствие чего она загорелась", - сообщил глава региона.

По словам губернатора, оперативные службы и саперная группа в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам со стороны Украины. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Белгородская область Вячеслав Гладков Новая Таволжанка
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