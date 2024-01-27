Белгородское село повторно атаковано дронами ВСУ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Частное домовладение и несколько машин повреждены в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в результате атаки украинских беспилотников, сообщил в субботу губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось повторной атаке со стороны ВСУ, в этот раз с помощью дронов-камикадзе. Слава богу, обошлось без пострадавших", - написал он в телеграм-канале.

Гладков добавил, что в результате взрывов поврежден частный дом и несколько машин.

"В результате первого взрыва повреждено одно частное домовладение: выбиты стекла, посечены фасад и забор. В результате второго сброса поврежден один легковой автомобиль. В результате третьего сброса взрывное устройство упало на автомобиль, но заряд не сдетонировал. Еще один снаряд был также сброшен с беспилотника на машину, вследствие чего она загорелась", - сообщил глава региона.

По словам губернатора, оперативные службы и саперная группа в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.