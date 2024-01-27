Четыре белгородских муниципалитета атаковали ВСУ за сутки

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных со стороны Украины по региону за минувшие сутки.

"В Белгородском районе в селе Соловьёвка сбит БПЛА противника. Обошлось без последствий. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ на 26 января повреждения выявлены в поселке Севрюково - в одном частном жилом домовладении повреждена крыша", - написал он в телеграм-канале в субботу.

В Борисовском районе, по его данным, на окраине хутора Лозовая Рудка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском городском округе под минометный обстрел попала окраина села Сподарюшино - зафиксировано четыре прилета. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено три минометных снаряда и восемь гранатометных выстрелов. Обошлось без пострадавших и разрушений.