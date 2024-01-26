ВСУ за сутки обстреляли четыре района в Белгородской области

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу сообщил об ударах, нанесенных ВСУ по территории региона за минувшие сутки: в Борисовском районе в результате атаки дрона погибла женщина.

"На окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера сброшено взрывное устройство. В результате взрыва погибла мирная жительница. Над селом Красный Куток системой ПВО сбиты две воздушные цели. Обошлось без последствий на земле", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Наибольшее число обстрелов за сутки пришлось на Белгородский район.

Так, по селу Щетиновка выпущено восемь артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка - два, по МАПП "Нехотеевка" - шесть. Также МАПП "Нехотеевка" атакован двумя дронами-камикадзе. В селе Журавлевка противник атаковал с помощью одного дрона-камикадзе.

"В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет", - отметил Гладков.

Он сообщил, что повреждения выявлены в поселке Разумное: в одном частном жилом домовладении повреждена крыша, в селе Таврово в одном частном доме выбиты окна.

В Грайворонском городском округе на окраине села Дроновка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий.

В Шебекинском городском округе по хутору Марьино выпущено два минометных снаряда. Пострадавших и разрушений нет.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.