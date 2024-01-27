Путин на открытии мемориала в Леонобласти заявил о необходимости искоренения нацизма

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости искоренения нацизма и о важности борьбы с последователями этой идеологии.

"Мы видим, как в наши дни фактически пересматриваются итоги Нюрнбергского процесса, в ходе которого нацизму была дана однозначная правовая оценка. В некоторых странах не только переписывают историю и оправдывают палачей, реваншисты и неонацисты взяли на вооружение идеологию и методы гитлеровцев", - сказал Путин на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях Советского Союза, ставших жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.

Он отметил, что в государствах Прибалтики "десятки тысяч людей объявляют недочеловеками и лишают самых элементарных прав, подвергают травле". "Режим в Киеве возвеличивает пособников Гитлера, эсэсовцев, использует террор против всех неугодных", - отметил президент РФ.

В ряде стран Европы, подчеркнул он, русофобия продвигается как государственная политика.

"Мы сделаем все, все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Последователи нацистских палачей, как бы они сегодня себя ни называли, обречены, и ничто не сможет остановить стремление миллионов людей, не только в нашей стране, но и на всей планете, к подлинной свободе, к справедливости, миру и безопасности", - отметил президент РФ.

В завершении речи Путин сказал: "Светлая память всем погибшим. Слава советскому солдату, сокрушившему нацизм".