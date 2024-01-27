Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Путин на открытии мемориала в Леонобласти заявил о необходимости искоренения нацизма

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости искоренения нацизма и о важности борьбы с последователями этой идеологии.

"Мы видим, как в наши дни фактически пересматриваются итоги Нюрнбергского процесса, в ходе которого нацизму была дана однозначная правовая оценка. В некоторых странах не только переписывают историю и оправдывают палачей, реваншисты и неонацисты взяли на вооружение идеологию и методы гитлеровцев", - сказал Путин на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях Советского Союза, ставших жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.

Он отметил, что в государствах Прибалтики "десятки тысяч людей объявляют недочеловеками и лишают самых элементарных прав, подвергают травле". "Режим в Киеве возвеличивает пособников Гитлера, эсэсовцев, использует террор против всех неугодных", - отметил президент РФ.

В ряде стран Европы, подчеркнул он, русофобия продвигается как государственная политика.

"Мы сделаем все, все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Последователи нацистских палачей, как бы они сегодня себя ни называли, обречены, и ничто не сможет остановить стремление миллионов людей, не только в нашей стране, но и на всей планете, к подлинной свободе, к справедливости, миру и безопасности", - отметил президент РФ.

В завершении речи Путин сказал: "Светлая память всем погибшим. Слава советскому солдату, сокрушившему нацизм".

Владимир Путин Советский Союз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин и Лукашенко участвуют в открытии Гатчинского мемориала жертвам нацистского геноцида

Путин и Лукашенко участвуют в открытии Гатчинского мемориала жертвам нацистского геноцида

Женщина получила ранения в результате атаки ВСУ Новой Каховки

Путин прибыл на Пискаревское кладбище Санкт-Петербурга

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень"

Синоптики спрогнозировали теплое начало февраля на европейской части России

Синоптики спрогнозировали теплое начало февраля на европейской части России

В Петербурге отметят 80-летие полного освобождения от блокады

В Петербурге отметят 80-летие полного освобождения от блокады

Обладателем гран-при "Золотого орла" стал фильм "Снегирь"

Сергей Урсуляк получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру

Сергей Урсуляк получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру

В вузах учатся 12,8 тысячи участников СВО и 21,6 тысячи детей участников СВО

Чиновники обсуждают идею создания межрегионального автокластера в России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });