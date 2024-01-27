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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Путин и Лукашенко участвуют в открытии Гатчинского мемориала жертвам нацистского геноцида

Путин и Лукашенко участвуют в открытии Гатчинского мемориала жертвам нацистского геноцида
Фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко принимают участие в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях Советского Союза, ставших жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.

Открытие памятника приурочено к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в церемонии открытия принимают участие политики, общественные деятели, а также 80 участников слёта "Внуки Победы. Ленинград" - потомки жителей блокадного города, военных, участвовавших в снятии блокады, а также добровольцы, сохраняющие историю о подвиге Героев.

Территория Гатчинского района, где возведен мемориал, выбрана не случайно, в годы Великой Отечественной войны здесь располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также донорские концентрационные лагеря для советских детей.

Проект мемориального комплекса скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина в 2022 году был одобрен ленинградскими ветеранами и бывшими узники концлагерей, а также членами Российской Академии художеств.

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