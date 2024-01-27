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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Путин пообещал, что Россия не допустит переоценки действий нацистов против СССР

Путин пообещал, что Россия не допустит переоценки действий нацистов против СССР
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Россия не допустит переоценки преступлений нацистов в международном праве, заявил президент РФ Владимир Путин.

Выступая на мероприятии, посвященном 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, он отметил, что блокада Ленинграда является страшным примером массового убийства советских граждан. Тогда от голода и болезней в городе погибли свыше 1 млн человек.

"Это лишь часть тех бесчинств, что обрушили на наш народ нацисты и те, кто им прислуживал. Они стали соучастниками зачистки так называемого жизненного пространства для так называемой высшей расы", - сказал президент.

"Их действия в отношении многонационального советского народа полностью соответствуют признанному во всем мире определению геноцида", - подчеркнул он.

Владимир Путин Ленинград
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