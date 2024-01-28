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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Пять районов Белгородской области подверглись обстрелам ВСУ за минувшие сутки

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в воскресенье в своем телеграм-канале об ударах, нанесенных украинскими военными по территории региона за минувшие сутки.

Белгородском районе в селе Красный Хутор с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ на 27 января повреждения выявлены в поселке Разумное - в одном частном жилом домовладении повреждена кровля", - написал он.

В Волоконовском районе обстрелу из гранатомета подверглась окраина хутора Старый, всего зафиксировано десять выстрелов. Пострадавших и разрушений нет.

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В Грайворонском городском округе в селе Антоновка дроном-"камикадзе" сброшено взрывное устройство на частный жилой дом. Обошлось без пострадавших. В четырех домовладениях выявлены разрушения: выбиты окна, посечены заборы, фасады и кровли, повреждены линия газоснабжения и автомобиль.

В Краснояружском районе в селе Графовка дрон ВСУ атаковал инфраструктурный объект связи. Никто не пострадал.

В Шебекинском городском округе установлено 17 прилетов из миномета по селу Новая Таволжанка, совершено пять атак дронов, сброшены два СВУ. Пострадавших нет. Повреждения выявлены в четырех жилых частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и заборы, теплица и гараж.

Как сообщил Гладков, обстрелам подверглось село Середа - по нему было выпущено восемь минометных снарядов, село Муром - два минометных снаряда, сброшено одно взрывное устройство. В хуторе Марьино с БПЛА было сброшено взрывное устройство. В перечисленных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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