Белгородское село Антоновка атаковано беспилотником ВСУ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Жилой дом, линия газоснабжения и автомобиль повреждены в селе Антоновка Грайворонского городского округа в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Село Антоновка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который сбросил взрывное устройство на частный жилой дом. В результате взрыва никто не пострадал, в доме повреждена крыша, выбита оконная рама, снесен забор. Также повреждены линия газоснабжения и автомобиль", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По словам Гладкова, оперативные и аварийные службы работают на месте. Подворовой обход территории продолжат в светлое время суток.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.