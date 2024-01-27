Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Белгородское село Антоновка атаковано беспилотником ВСУ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Жилой дом, линия газоснабжения и автомобиль повреждены в селе Антоновка Грайворонского городского округа в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Село Антоновка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который сбросил взрывное устройство на частный жилой дом. В результате взрыва никто не пострадал, в доме повреждена крыша, выбита оконная рама, снесен забор. Также повреждены линия газоснабжения и автомобиль", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По словам Гладкова, оперативные и аварийные службы работают на месте. Подворовой обход территории продолжат в светлое время суток.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Белгород Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Азербайджан поставил в РФ очередную партию пищевых яиц

Что произошло за день: суббота, 27 января

В Финляндии могут ввести запрет на приобретение недвижимости гражданами России

В Финляндии могут ввести запрет на приобретение недвижимости гражданами России

В Сенате США хотят усилить полномочия администрации по борьбе с нелегалами

В Сенате США хотят усилить полномочия администрации по борьбе с нелегалами

Посольство США на Багамах предупредило о росте числа убийств туристов в стране

Посольство США на Багамах предупредило о росте числа убийств туристов в стране

Индия и Франция договорились о совместном производстве военной техники

Что случилось этой ночью: суббота, 27 января

Госдепартамент США одобрил продажу Турции истребителей F-16

Администрация Байдена работает над долгосрочной стратегией поддержки Киева

Администрация Байдена работает над долгосрочной стратегией поддержки Киева

Суд присяжных обязал Трампа выплатить $83,3 млн писательнице Кэрролл

Суд присяжных обязал Трампа выплатить $83,3 млн писательнице Кэрролл
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });