Россия помогает в создании белорусской станции в Антарктиде

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Россия помогает Белоруссии создавать в Антарктиде свою первую станцию "Гора Вечерняя", сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов в ходе церемонии ввода в опытно-промышленную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде.

В церемонии по видеосвязи принимают участие президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Козлов сказал, что российские учёные с нетерпением ждут новый зимовочный комплекс станции "Восток", который обеспечит комфортные условия для жизни и работы в экстремальных антарктических условиях.

"Но даже сейчас, когда старый комплекс занесён снегом, учёные не прекращают исследования на "Востоке", - заявил глава Минприроды.

Он добавил, что одна из важнейших задач станции - исследование подледникового озера Восток и поиск древнего льда в радиусе 300 километров. "Озеро стало последним крупнейшим географическим открытием на Земле, и его сделала Россия. Сейчас учёные готовятся к тому, чтобы проникнуть в водоём и изучить его. План работ есть, определены партнёры. Планируем заложить финансирование в федеральный бюджет не только на ближайшую трёхлетку, но и на будущие годы. Потому что проект продлится 18 лет", - сказал Козлов.

Он добавил, что РФ готовит предложения по обновлению еще 10 антарктических станций - по пять сезонных и круглогодичных.

Отвечая на вопрос президента Белоруссии о том, сколько еще может сохраняться комфортная температура на Земле, Козлов сообщил, что в настоящее время человечество "проживает межледниковье, 10 тыс. лет прошло, впереди ещё 10 тыс. лет тепла". При этом глава Минприроды сослался на данные заведующего лабораторией изменений климата и окружающей среды отдела географии полярных стран ААНИИ Владимиром Липенковым, который принимал участие в церемонии.

Позднее президент России попросил Липенкова прокомментировать эту информацию, и ученый подтвердил слова министра. Однако, добавил он, нужно учитывать антропогенный фактор, который может усугубить ситуацию. "Нужно, конечно, все лучше понимать механизмы климатических изменений. Ледяной керн позволяет не просто восстанавливать климатическую историю Земли, но и изучать эти механизмы. А значит, улучшать прогнозы будущих глобально-климатических изменений. И это наша задача", - сказал Липенков.