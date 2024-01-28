Лукашенко предложил Путину съездить в Антарктиду

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту РФ Владимиру Путину в какое-то время посетить Антарктиду, идея российским президентом была воспринята положительно.

На церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде, в которой Путин и Лукашенко принимали участие посредством видеоконференцсвязи, белорусский президент в завершении заметил: "Может, когда-нибудь махнем, интересно".

Путин с улыбкой заметил: "Да, хорошо".