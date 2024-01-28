Путин и Лукашенко в режиме ВКС откроют новый зимовочный комплекс в Антарктиде

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко принимают участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде.

Путин и Лукашенко из Константиновского дворца в режиме видеоконференции вышли на связь со станцией, где им доложат о проведенных работах.

Строительство нового зимовочного комплекса (НЗК) станции Восток - российский флагманский проект в Антарктике, который был реализован в рамках государственно-частного партнерства.

В Антарктике работают пять круглогодично действующих российских научных станций. Самая южная - внутриконтинентальная станция "Восток", которая была основана в 1957 году. За время работы станция пережила две реконструкции - в 1974 и 1982 годах, и три консервации.

В настоящий момент "Восток" не удовлетворяет современным требованиям к эксплуатации, изношенность станции превышает 90%.

Для облегчения сборки станции в трудных условиях Антарктиды была выбрана блочно-модульная конструкция. Новый комплекс состоит из 5 блоков общей площадью более 3 тыс. метров, он оснащен современной лабораторией для научных исследований, кабинетами и жилыми комнатами, с возможностью размещения до 15 человек в зимний период и до 35 человек в летний, зонами отдыха и занятий спортом, медицинским блоком.

Расстояние между прибрежной станцией "Прогресс" и станцией "Восток" составляет около 1450 км.

Первые три блока НЗК подготовлены к вводу в опытно-промышленную эксплуатацию, на которые планируется поэтапно перенести все научные программы, а за летний сезон 2023-2024 гг. собраны оставшиеся 2 блока "А" и "В" "Востока".