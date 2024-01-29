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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Гендиректор "Росатома" планирует встретиться с главой МАГАТЭ в середине февраля

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что рассчитывает встретиться с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в РФ в середине февраля, чтобы обсудить вопросы ядерной безопасности, а также подвести итоги очередного посещения главой Агентства Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"Конечно, буду (встречаться с Гросси - ИФ). Мы надеемся, что в середине месяца (глава МАГАТЭ посетит РФ - ИФ)", - сказал Лихачев журналистам в понедельник.

По его словам, повестка переговоров будет "самая широкая: от практических вопросов участия России в МАГАТЭ до серьезных вопросов ядерной безопасности в целом, в частности, на объектах, которые строит, которыми владеет и управляет "Росатом".

"До этого Гросси планирует съездить на Запорожскую атомную станцию, возглавить очередную ротацию. И (мы - ИФ) подведем очередные итоги, в том числе о работе миссии и его личных визитов на Запорожскую станцию", - отметил Лихачев.

В минувшую пятницу Гросси заявил, что намерен посетить ЗАЭС, Киев и Россию в ближайшие 10 дней.

"Я готовлюсь вернуться в Запорожье, в ближайшие 10 дней или около того я буду там, потом также в Киеве и в России", - сказал он журналистам по итогам брифинга о ситуации на Запорожской атомной станции для Совета Безопасности ООН.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

На ЗАЭС посменно дежурят несколько специалистов МАГАТЭ. Последняя ротация специалистов прошла 11 января - в 15-й раз с 1 сентября 2022 года.

Алексей Лихачев ЗАЭС МАГАТЭ Росатом Рафаэль Гросси
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