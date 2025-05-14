Первое в России подземное хранилище нефти готово к опытной эксплуатации

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Недропользователь, построивший первое в России подземное хранилище нефти в Красноярском крае, готов к его опытной эксплуатации, сообщила "Интерфаксу" начальник управления геологии нефти и газа, подземных вод и сооружений Роснедр Нина Ерофеева в кулуарах конференции "Актуальные вопросы недропользования: экспертиза запасов и нормативно-правовая база".

"Первые полученные (лицензии - ИФ) для создания нефтехранилищ - в Красноярском крае. Тоже такая была необычная история. Никогда в Российской Федерации не было нефтехранилищ. Всегда нефть в трубу поставлялась. С учетом последних событий и с учетом отсутствия инфраструктуры в арктической зоне в ряде регионов понадобилось создать нефтехранилище. Соответственно, нефть будет размещаться в этих нефтехранилищах, чтобы не сжигать ее в период опытно-промышленных работ", - сказала она.

В сентябре 2023 года сообщалось, что Центральная комиссия Роснедр одобрила проект первого в России подземного хранилища нефти. "Там не очень большой объем, это проект для операционного хранения нефти, не стратегического", - отметил тогда глава Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров.

Инициатива создания подземных хранилищ нефтяного резерва активно обсуждалась в 2020 году, когда предпринятые в связи с коронавирусом ограничения привели к снижению спроса и падению цен на нефть. Новый виток дискуссия приобрела в марте 2022 года, на фоне бойкота российского сырья. Ранее эксперты Российского газового общества (РГО) заявляли, что оптимальный объем резерва - 10-20% от годовой добычи (около 55-100 млн тонн при расчете по показателю добычи нефти в 2019 году - ИФ). По их оценкам, на создание таких хранилищ с нуля требуется 10-12 лет, если же делать это на базе истощенных месторождений - можно уложиться в срок 3-5 лет.