СКР возбудил дело после гибели четырех человек в аварии в Свердловской области

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием автобуса, перевозившего подростковую хоккейную команду, в результате которого погибли четыре человека, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Дело квалифицировано по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Санкция данной статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

По предварительным данным, автобус принадлежит компании из Новоуральска.

Ранее сообщалось, что на трассе под Верх-Нейвинском в Свердловской области столкнулись автобус и легковой автомобиль. Погибли четыре человека: тренер хоккейной команды и три человека в автомашине.

По предварительным данным, у автобуса во время движения лопнуло колесо, в результате чего он выехал на встречную полосу. От сильного удара оба транспортных средства съехали в кювет.

В автобусе находились 18 подростков в возрасте 15 лет.