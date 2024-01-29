Экс-мэр Томска Кляйн приговорен к 2 годам и 9 месяцам колонии по второму делу

Его освободили от заключения с учетом срока домашнего ареста

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Советский районный суд Томска признал бывшего мэра Томска Ивана Кляйна виновным по второму уголовному делу - о злоупотреблении полномочиями при ремонте дороги, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд постановил признать Кляйна виновным (...) приговорить его к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Путем сложения с учетом приговора по первому уголовному делу - приговорить на срок 2 года 9 месяцев", - сказала судья Анна Полянская.

С учетом нахождения Кляйна под домашним арестом его освободили от заключения.

Двух других фигурантов дела - бывшего главу городского департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергея Аушева и экс-проректора Томского государственного архитектурно-строительного университета Артема Рышкова - приговорили к 2 годам лишения свободы условно и 1 году лишения свободы условно.

С подсудимых суд постановил взыскать сумму ущерба по делу - 6 млн 223 тыс. рублей.

Два уголовных дела против бывшего мэра

Как сообщалось, по версии следствия, в 2019 году мэр, зная о нарушениях при ремонте дорожного покрытия на улице Большая Подгорная, поручил Аушеву найти организацию, осуществляющую строительный контроль, которая примет выполненные подрядчиком работы.

Тот, как утверждает следствие, обратился к Рышкову, который подписал соответствующие акты, исполнительную документацию, а также отчет стройконтроля. В связи с этим подрядчик, как считало следствие, необоснованно получил из бюджета более 74 млн рублей. В ходе судебного разбирательства финансовые претензии стороны обвинения снизились в 12 раз - до 6 млн 223 тыс. рублей.

В рамках первого уголовного дела Кляйна обвиняли в двух эпизодах превышения должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. В середине ноября 2020 года его арестовали, а затем временно отстранили от должности.

В период следствия и судебных тяжб Кляйн перенес четыре хирургических вмешательства, в том числе из-за онкологического заболевания.

В конце декабря 2021 года суд приговорил экс-мэра к двум годам колонии общего режима, переквалифицировав два эпизода со ст.286 (превышение должностных полномочий) на ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Кляйн находился под домашним арестом, но с содержанием в медучреждении.

28 июля 2022 года истек срок заключения по первому делу Кляйна.

В середине февраля 2023 года Восьмой кассационный суд (Кемерово) прекратил производство по эпизоду о незаконном участии в предпринимательской деятельности в связи с истечением срока давности и освободил Кляйна от оплаты штрафа по нему.