Суд арестовал обвиняемого в превышении полномочий мэра Томска

Мэр Томск Иван Кляйн у здания Кировского районного суда Фото: Данила Шостак/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Томска арестовал мэра этого города Ивана Кляйна, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Томского областного суда, чиновник заключен под стражу до 13 января 2021 года.

В СКР уточняют, что Кляйн вины не признал.

Кляйна задержали утром 13 ноября по подозрению в превышении полномочий. Градоначальнику инкриминируют махинации со статусом земли подконтрольного ему ОАО "Томское пиво". По мнению следствия, Кляйн дал поручение внести сведения о наличии у компании 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома.

Следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Кляйна по статье о превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления, в мэрии Томска и "Томском пиве" прошли обыски.

Кляйн руководит городом с 2013 года, до этого являлся депутатом думы Томской области и генеральным директором ОАО "Томское пиво". Сейчас гендиректором компании является жена чиновника Галина Кляйн, ей принадлежит контрольный пакет акций.

В настоящее время обязанности главы Томска исполняет первый заммэра города Михаил Ратнер.