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Мэр Томска Кляйн приговорен к двум годам колонии

Мэр Томска Кляйн приговорен к двум годам колонии
Мэр Томска Иван Кляйн у здания Кировского районного суда
Фото: Данила Шостак/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Советский районный суд Томска в четверг признал виновным мэра Томска Ивана Кляйна в двух эпизодах злоупотребления полномочиями и незаконном предпринимательстве, приговорил его к двум годам заключения, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Как заявил судья Николай Хабаров, "путем сложения наказаний" Кляйн был приговорен к двум годам колонии общего режима.

Суд признал Кляйна виновным по эпизодам с отказом изменить статус земельного участка предпринимателя Рината Аминова, с выделением земли его дочери и по эпизоду с незаконным участием в деятельности ОАО "Томское пиво" (Кляйн является бенефициаром компании).

Помимо заключения, суд запретил Кляйну занимать должности в органах госвласти на два года, а также назначил штраф в размере 200 тыс. рублей.

Суд исключил из дела вопросы о причинении ущерба Аминову на 11 млн рублей, а также материального ущерба в результате предоставления земельного участка дочери Кляйна.

Суд переквалифицировал два эпизода в деле чиновника со ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) на ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как сообщалось, мэра Томска обвиняли в двух эпизодах превышения должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. В середине ноября 2020 года его арестовали, а затем временно отстранили от должности. В конце февраля 2021 года Кляйну сделали операцию, в марте перевели из СИЗО под домашний арест с пребыванием в медучреждении. В апреле мэр перенес вторую операцию.

26 мая адвокат Лариса Шейфер сообщила, что он завершил лечение в стационаре, а на следующий день суд удовлетворил ходатайство защиты об изменении места содержания под домашним арестом с медучреждения на квартиру.

Рассмотрение дела мэра по существу началось в Советском районном суде Томска 8 апреля. В конце декабря прокуратура попросила суд приговорить Кляйна к пяти годам заключения, сторона защиты попросила полностью оправдать своего подзащитного.

Томск Иван Кляйн

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