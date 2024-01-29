Россия передала ЦАР 50 тысяч тонн пшеницы в качестве гумпомощи

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Россия поставила Центральноафриканской Республики (ЦАР) 50 тысяч тонн пшеницы в рамках реализации решений, принятых по итогам второго саммита "Россия - Африка" в июле 2023 года в Петербурге, об оказании гуманитарной помощи ряду африканских государств, сообщил российский МИД.

"25 января в порту г. Дуала (Камерун) завершена разгрузка двух судов, доставивших российское зерно. Между Банги и Яунде достигнута договоренность о его переработке в муку на территории Камеруна и последующей транспортировке в ЦАР", - говорится в сообщении.

Ранее, "откликаясь на обращение Банги, Россия оказала содействие в борьбе с COVID-19". Так, в сентябре 2020 года МЧС доставило в ЦАР около 8 тонн медицинских препаратов и изделий.

В августе 2022 года этой стране передана партия российской сельхозпродукции объемом 540 тонн в рамках добровольного взноса Российской Федерации в Фонд Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) в 2021 году. В 2023 году по линии ВПП ООН Россией выделено ЦАР $2,5 млн на поставку продовольствия, которая будет осуществлена в ближайшие месяцы.

"Центральноафриканские власти выразили благодарность российскому руководству за гуманитарную помощь, которая будет использована для обеспечения потребностей наиболее нуждающихся слоев населения и призвана способствовать решению проблемы обеспечения продовольственной безопасности в этой дружественной нам стране", - сообщает МИД.