На стимулирование спроса на российские БПЛА направят больше 8,3 млрд рублей

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В 2024 году на достижение целей и результатов федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы будет направлено свыше 8,3 млрд рублей, эти деньги распределят между 30 регионами, следует из распоряжения правительства, с которым ознакомился "Интерфакс".

В частности, финансирование позволит оснастить школы и колледжи оборудованием для изучения процессов разработки, производства и эксплуатации беспилотников. Такие занятия будут проходить в рамках дополнительных образовательных программ. С помощью федеральных субсидий планируется оснастить более 550 образовательных организаций.

Создать систему непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем правительству поручил президент Владимир Путин в конце 2022 года.