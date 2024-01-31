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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Богданов сказал, что снялся с выборов из-за наличия у него открытого зарубежного счета

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов сообщил, что написал заявление о выходе из президентской кампании из-за наличия у него открытого иностранного банковского счета.

"Я написал заявление о снятии своей кандидатуры с выборов по ситуации обнаружения зарубежного счета, который я не успел закрыть по понятным причинам (...). Чтобы не загружать ЦИК проверкой подписей, я написал заявление, чтобы они уже этим не занимались", - сказал Богданов журналистам.

Он уточнил, что речь идет о нескольких счетах в банках иностранных государств.

Утром 31 января Богданов сдал в ЦИК подписи в свою поддержку для регистрации кандидатом на президентских выборах. Замглавы ЦИК РФ Николай Булаев позднее на заседании комиссии сообщил, что Богданов написал заявление о выходе из президентской кампании.

ЦИК РФ на заседании признал Богданова утратившим статус кандидата в президенты РФ. Соответствующее постановление было принято членами комиссии.

Андрей Богданов ЦИК РФ Николай Булаев
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