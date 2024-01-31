Рада Русских сдала в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Самовыдвиженец, бьюти-блогер Рада Русских подала в Центризбирком документы и подписи избирателей в поддержку ее выдвижения для регистрации кандидатом на выборах президента, передает корреспондент "Интерфакса".

Русских и несколько ее представителей принесли в ЦИК три коробки с подписями избирателей.

Как самовыдвиженец она должна сдать не меньше 300 тысяч и не больше 315 тысяч подписей, причем на один регион России должно приходиться не более 7 500 подписей.

В 18:00 по московскому времени 31 января в Центризбиркоме истекает срок приема подписных листов от претендентов на участие в президентских выборах.