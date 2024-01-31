Экс-президент Внешпромбанка Маркус получила 13 лет по второму делу о хищениях

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы назначил 13 лет колонии общего режима бывшему президенту Внешпромбанка Ларисе Маркус по делу о хищениях, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Маркус окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в суде в среду.

Такое наказание было назначено Маркус по совокупности с наказанием по приговору 2017 года, по которому она получила восемь с половиной лет колонии за мошенничество и присвоение денежных средств в особо крупном размере.

Бывшего первого вице-президента Внешпромбанка Али Аджина суд приговорил к девяти годам колонии общего режима, начальника отдела кредитования Марину Клюеву – к четырем с половиной годам лишения свободы.

Другим троим фигурантам – Ольге Мулиной, Евгению Орасу и Генриху Малому – суд назначил от пяти до семи лет колонии. Еще одну подсудимую – Екатерину Берлин суд приговорил к трем годам лишения свободы условно и амнистировал.

Кроме того, суд взыскал с Маркус и других подсудимых более 130 млрд рублей по искам Внешпромбанка.

В зависимости от роли каждого, фигуранты признаны виновным в присвоении денежных средств в особо крупном размере и незаконной банковской деятельности (ч. 4 ст. 160 УК РФ, п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ).

Согласно фабуле дела, с апреля 2009 года по декабрь 2015 года преступная группа, созданная Маркус и ее родным братом – бенефициаром Внешпромбанка Георгием Беджамовым, присвоила денежные средства банка путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные соучастникам счета 86 граждан и 427 организаций, а также путем списания с депозитных счетов клиентов банка без их ведома и согласия.

Всего, как установило следствие, таким образом было похищено более 156 млрд рублей.

Вину Маркус не признала. Защита просила вынести ей оправдательный приговор по итогам процесса.

Беджамов, как заявляли в Генпрокуратуре РФ, скрывается в Великобритании, в его выдаче России отказано. Его дело в настоящее время рассматривается в суде заочно.