Владимир Рыжков досрочно сложил полномочия депутата Мосгордумы

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Мосгордума на заседании 31 января освободила от депутатских полномочий Владимира Рыжкова.

Ранее Рыжков обратился в Мосгордуму с письменным заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата по собственному желанию в связи с изменением семейных, личных и рабочих обстоятельств.

На прошлой неделе в Мосгордуму внесли проект постановления о досрочном прекращении его полномочий.

Рыжков был избран депутатом Мосгордумы VII созыва от партии "Яблоко" 19 сентября 2021 года по избирательному округу №37.