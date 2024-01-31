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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Владимир Рыжков досрочно сложил полномочия депутата Мосгордумы

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Мосгордума на заседании 31 января освободила от депутатских полномочий Владимира Рыжкова.

Ранее Рыжков обратился в Мосгордуму с письменным заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата по собственному желанию в связи с изменением семейных, личных и рабочих обстоятельств.

На прошлой неделе в Мосгордуму внесли проект постановления о досрочном прекращении его полномочий.

Рыжков был избран депутатом Мосгордумы VII созыва от партии "Яблоко" 19 сентября 2021 года по избирательному округу №37.

Владимир Рыжков Яблоко Мосгордума
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