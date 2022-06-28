Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

В "Яблоке" сообщили о планах Владимира Рыжкова вернуться в Россию после отдыха

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Депутат Мосгордумы из фракции "Яблоко" Владимир Рыжков уехал в Германию в отпуск и планирует вернуться в Россию к началу осенней сессии, сообщил "Интерфаксу" лидер этой фракции Максим Круглов.

"Насколько я знаю, он поехал в отпуск и собирается вернуться к думской сессии, в сентябре. Сейчас в Думе каникулы, он присутствовал на последнем заседании. Насколько я знаю, планирует присутствовать на открытии осенней сессии", - сказал Круглов.

В пресс-службе партии "Яблоко" "Интерфаксу" уточнили, что Рыжков планировал принять участие в выдвижении кандидатов на московские муниципальные выборы в качестве члена штаба, выдвижение должно пройти уже на следующей неделе.

Ранее СМИ сообщили, что Рыжков уехал в Германию, где ему якобы предложена исследовательская работа.

Депутат "Яблока" Владимир Рыжков победил на довыборах в Мосгордуму по 37 избирательному округу в сентябре 2021 года. Место в столичном парламенте освободилось после смерти Николая Губенко.

Мосгордума ушла на летний перерыв с 14 июня по 11 сентября. С 9 по 11 сентября в Москве пройдут выборы муниципальных депутатов.

Владимир Рыжков Мосгордума Яблоко Москва Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Под санкции США попали Анатолий Сердюков и Тина Канделаки

Под санкции США попали Анатолий Сердюков и Тина Канделаки

Путин подписал закон о легализации в 2022 году параллельного импорта

Путин подписал закон о легализации в 2022 году параллельного импорта

Уход Юмашева с поста советника президента РФ объяснили состоянием его здоровья

Суд в Москве оштрафовал Internet Archive за страницы о "коктейле Молотова"

Путин подписал закон о льготах по ОСАГО для автовладельцев с Украины

Госдума приняла закон об индексации на 10% с 1 июня военных пенсий

Госдума приняла закон об ограничении размера микродоли собственника в квартире

Госдума приняла закон об ограничении размера микродоли собственника в квартире

Путин утвердил 8 июля днем семьи, любви и верности

Путин утвердил 8 июля днем семьи, любви и верности

Суд назначил Илье Яшину 15 суток ареста за неповиновение полиции

Дума разрешила таможенникам останавливать грузовики без привлечения ГИБДД

Дума разрешила таможенникам останавливать грузовики без привлечения ГИБДД
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });