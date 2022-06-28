В "Яблоке" сообщили о планах Владимира Рыжкова вернуться в Россию после отдыха

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Депутат Мосгордумы из фракции "Яблоко" Владимир Рыжков уехал в Германию в отпуск и планирует вернуться в Россию к началу осенней сессии, сообщил "Интерфаксу" лидер этой фракции Максим Круглов.

"Насколько я знаю, он поехал в отпуск и собирается вернуться к думской сессии, в сентябре. Сейчас в Думе каникулы, он присутствовал на последнем заседании. Насколько я знаю, планирует присутствовать на открытии осенней сессии", - сказал Круглов.

В пресс-службе партии "Яблоко" "Интерфаксу" уточнили, что Рыжков планировал принять участие в выдвижении кандидатов на московские муниципальные выборы в качестве члена штаба, выдвижение должно пройти уже на следующей неделе.

Ранее СМИ сообщили, что Рыжков уехал в Германию, где ему якобы предложена исследовательская работа.

Депутат "Яблока" Владимир Рыжков победил на довыборах в Мосгордуму по 37 избирательному округу в сентябре 2021 года. Место в столичном парламенте освободилось после смерти Николая Губенко.

Мосгордума ушла на летний перерыв с 14 июня по 11 сентября. С 9 по 11 сентября в Москве пройдут выборы муниципальных депутатов.