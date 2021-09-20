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Хроника последних дней СССР

На довыборах в Мосгордуму победили Елена Кац и Владимир Рыжков

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Представитель "Единой России" Елена Кац и "Яблока" Владимир Рыжков победили на довыборах в Мосгордуму по 19-му и 37-му избирательным округам, сообщили "Интерфаксу" в Мосгоризбиркоме.

Согласно предоставленным данным, Кац набрала более 24 тыс. голосов, Рыжков - более 16 тыс. Данные включают как традиционное, так и электронное голосование.

В столице в минувшие три дня прошли довыборы в Мосгордуму по 19-му и 37-му избирательным округам из-за смерти парламентария Николая Губенко и лишения депутатского статуса за условный срок по делу о мошенничестве Олега Шереметьева.

Москва Елена Кац Владимир Рыжков Мосгордума

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