На довыборах в Мосгордуму победили Елена Кац и Владимир Рыжков

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Представитель "Единой России" Елена Кац и "Яблока" Владимир Рыжков победили на довыборах в Мосгордуму по 19-му и 37-му избирательным округам, сообщили "Интерфаксу" в Мосгоризбиркоме.

Согласно предоставленным данным, Кац набрала более 24 тыс. голосов, Рыжков - более 16 тыс. Данные включают как традиционное, так и электронное голосование.

В столице в минувшие три дня прошли довыборы в Мосгордуму по 19-му и 37-му избирательным округам из-за смерти парламентария Николая Губенко и лишения депутатского статуса за условный срок по делу о мошенничестве Олега Шереметьева.