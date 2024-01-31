В результате атаки дрона на Новую Каховку погиб человек

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате атаки дрона в Новой Каховке погиб один человек погиб и еще один был ранен.

По его словам, погиб мирный житель, ехавший по улице на велосипеде.

60-летнего мужчину, который был ранен, увезли в больницу на скорой помощи.

Над Новой Каховкой продолжают находиться украинские беспилотники, что не позволяет жителям города безопасно перемещаться по улицам, добавил Сальдо.