ЦБ, Минфин и РКН смогут подтверждать соответствие компаний требованиям к ЭЗО

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предлагает уточнить правила отнесения российских компаний к экономически значимым организациям (ЭЗО): подтверждать соответствие отдельным обязательным критериям в зависимости от специфики их деятельности смогут Банк России, Минфин и Роскомнадзор.

Соответствующие поправки в действующее постановление правительства №1836 разрабатывает Минэкономразвития, сообщил знакомый с предложениями министерства источник "Интерфакса".

Они потребовались в связи с расширением в декабре 2023 года круга компаний, которые могут претендовать на включение в правительственный перечень ЭЗО. В частности, право на такой статус получили организации, если их услуги и сервисы используют более 2 млн человек, а также структуры с правом пользования недрами в России (за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых), у которых количество сотрудников (или у дочерних структур) более 500 человек. Также шанс на включение в перечень ЭЗО получили компании, если в доверительном управлении у них самих или их "дочек" находится более 400 млрд рублей, полученные как минимум от 300 тыс. клиентов.

Согласно подготовленному Минэкономразвития документу, Роскомнадзор сможет подтверждать превышение двухмиллионного числа пользователей. Минфин и Банк России будут подтверждать, что такая компания является профессиональным участником рынка ценных бумаг, занимается управлением ими или оказывает существенное влияние на обеспечение стабильности и развитие финансового рынка в стране.

Ведомственного подтверждения статуса недропользователя не нужно. Соблюдение соответствующего условия, согласно проекту, будет подтверждаться наличием лицензии.

В российском законодательстве упоминание об ЭЗО появилось летом 2023 года после принятия закона №470-ФЗ, который наделил правительство полномочиями формировать перечень таких организаций. Впрочем, он до сих пор не опубликован.

Помимо упомянутых организаций в него могут быть включены компании с суммарным объемом выручки (с учетом юрлиц, входящих в одну группу) более 75 млрд рублей, совокупной стоимостью активов свыше 150 млрд рублей, суммой уплаченных налогов не менее 10 млрд рублей и количеством сотрудников более 4 тыс. (должно соблюдаться одно из этих условий).

Кроме того, такой статус могут получить системно значимые кредитные организации и их материнские структуры, компании, которые внедряют технологии и программное обеспечение для общественно значимых сервисов и услуг либо участвуют в создании и модернизации высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест, либо признаны на 1 февраля 2022 года субъектом критической информационной инфраструктуры или градообразующим предприятием.

Обязательное условие ко всем претендентам на статус ЭЗО таково: уровень прямого или косвенного участия в них российских бенефициаров через иностранные холдинговые компании превышает 50% либо он более 30%, но такие бенефициары могли определять решения ИХК, либо более 20%, но к владельцам или самой ЭЗО применены ограничительные меры блокирующего характера "недружественными" государствами или их объединениями.

Включение в перечень ЭЗО, в частности, позволяет через суд временно - до конца 2024 года - приостановить в отношении этих организаций корпоративные права ИХК: например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями.