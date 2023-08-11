Минэкономразвития РФ разработало правила отнесения к значимым компаниям

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Минэкономразвития разработало проекты постановлений, определяющих правила включения российского хозяйственного общества в перечень экономически значимых организаций, а также порядок определения размера и выплаты компенсации иностранной холдинговой компании в связи с приостановлением осуществления ею корпоративных прав в отношении экономически значимой организации.

Соответствующие документы опубликованы на федеральном портале нормативных правовых актов.

Проекты постановления разработаны для выполнения норм федерального закона от 4 августа 2023 г. № 470-ФЗ "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями".

Правила устанавливают, что "федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативно-правовое регулирование в сфере деятельности (отрасли экономики), к которой отнесен основной вид экономической деятельности российского хозяйственного общества (далее - отраслевой орган), формирует мотивированное предложение о включении российского хозяйственного общества в перечень". Мотивированное предложение представляется отраслевым органом в Минэкономразвития с приложением проекта акта правительства о включении российского хозяйственного общества в перечень, согласованного при необходимости с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Минэкономразвития в свою очередь представляет в правительство соответствующий проект акта кабмина о включении компании в перечень экономически значимых организаций.

Второй проект постановления утверждает порядок определения размера и выплаты компенсации иностранной холдинговой компании за акции (доли в уставном капитале) экономически значимой организации, которые не были распределены между лицами, вступившими в прямое владение соответствующими акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации.

"Проект постановления предусматривает, что размер подлежащей выплате компенсации определяется на основании количества акций (долей в уставном капитале) экономически значимой организаций, перешедших к ней, за вычетом количества акций (долей в уставном капитале), которые распределены между лицами, вступившими в прямое владение", - говорится в документе.

Компенсация будет выплачиваться с соблюдением особого порядка осуществления (исполнения) сделок (операций), установленного президентом РФ в соответствии с законом от 4 июня 2018 года № 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств".

Как сообщалось, в начале августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий российским бенефициарам экономически значимых отечественных организаций (ЭЗО) через суд получать напрямую дивиденды от них, а также акции и доли в прямое владение, обойдя иностранные структуры из "недружественных" юрисдикций.

Согласно закону, механизм по возврату российским бенефициарам прямого контроля распространяется только на ЭЗО, в которых иностранным структурам из "недружественных" юрисдикций (иностранные холдинговые компании, ИХК) либо владельцам из таких стран принадлежат не менее 50%.

Перечень "значимых" организаций должно сформировать правительство, возможность оспаривать включение в него не предусматривается. В список будут вноситься компании, соответствующие ряду критериев. Во-первых, должно соблюдаться одно из следующих условий: суммарный объем выручки (с учетом юрлиц, входящих с компанией в одну группу) превышает 75 млрд рублей, суммарная стоимость активов - более 150 млрд рублей, сумма уплаченных налогов - не менее 10 млрд рублей, количество сотрудников - более 4 тыс.

Во-вторых, ЭЗО или ее дочерняя структура должны быть либо системно значимой кредитной организацией, либо внедрять технологии и программное обеспечение для общественно значимых сервисов и услуг или участвовать в создании и модернизации высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест, либо быть признаны на 1 февраля 2022 года субъектом критической информационной инфраструктуры или градообразующим предприятием.

В-третьих, доля прямого или косвенного участия российских бенефициаров в иностранной холдинговой компании должна быть выше определенного уровня. По общему правилу, превышать 50% либо быть более 30%, если на последнем собрании органов управления они могли определять решения ИХК, либо более 20%, если к акционерам ИХК или самой ЭЗО применены ограничительные меры блокирующего характера "недружественными" государствами или их объединениями.