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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Семьеведение может стать в школах внеурочным безоценочным предметом

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Разрабатываемый школьный курс "семьеведения" не будет обязательным предметом, отчетность при его освоении может происходить в безоценочных форматах, сообщила депутат Госдумы Татьяна Ларионова.

"Мы предложили Минпросвещения конкретную модель реализации программы семьеведения в общем образовании. Cемьеведение не претендует на статус обязательного учебного предмета. (...) Это самостоятельная программа занятий, которая реализуется во внеурочной деятельности, дополнительном образовании и в части, формируемой участниками образовательных отношений", - сказала Ларионова на заседании комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

По ее словам, от других подобных образовательных программ семьеведение отличает больший объем, последовательность и системность в содержании курса.

Она сообщила, что Минпросвещения должно разработать дорожную карту по внедрению нового предмета до апреля.

Внедрение уроков по семьеведению в школы является частью плана на Год семьи, отметила депутат.

Минпросвещения Татьяна Ларионова Госдума
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