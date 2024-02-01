Семьеведение может стать в школах внеурочным безоценочным предметом

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Разрабатываемый школьный курс "семьеведения" не будет обязательным предметом, отчетность при его освоении может происходить в безоценочных форматах, сообщила депутат Госдумы Татьяна Ларионова.

"Мы предложили Минпросвещения конкретную модель реализации программы семьеведения в общем образовании. Cемьеведение не претендует на статус обязательного учебного предмета. (...) Это самостоятельная программа занятий, которая реализуется во внеурочной деятельности, дополнительном образовании и в части, формируемой участниками образовательных отношений", - сказала Ларионова на заседании комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

По ее словам, от других подобных образовательных программ семьеведение отличает больший объем, последовательность и системность в содержании курса.

Она сообщила, что Минпросвещения должно разработать дорожную карту по внедрению нового предмета до апреля.

Внедрение уроков по семьеведению в школы является частью плана на Год семьи, отметила депутат.