Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Курс "Семьеведение" в школах может быть введен с 1-го класса

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Курс "Семьеведение", который планируется внедрить в школьную программу с 1 сентября 2024 года, может быть реализован с 1-го по 11-й классы с учетом возрастных особенностей и потребностей учащихся, сообщила депутат Госдумы Татьяна Ларионова.

"При этом на наш взгляд у субъектов РФ должно быть право самостоятельно определять возрастные приоритеты", - сказала Ларионова на заседании рабочей группы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства по доработке проектов федеральных законов и содержания курса "Семьеведение".

По ее словам, есть "необходимость работы с возрастного уровня 14-16 лет как наиболее перспективного и проблемного контингента наших детей".

С 1 сентября 2024 года в школах вводится предмет "Семьеведение" для подростков старших классов в рамках "Разговоров о важном" или внеклассной работы.

Госдума Татьяна Ларионова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный перенесли на 11 апреля

Песков заявил, что бизнесмены из РФ могут оспорить в судах санкции ЕС против них

В РСПП подтвердили перенос съезда на 25 апреля

Потерявшие жилье в Оренбуржье получат компенсацию из расчета 68,7 тыс. руб. за 1 кв. м

Временный железнодорожный переезд обустроят на месте ЧС в Вязьме

Первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с Восточного снова отменен

Первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с Восточного снова отменен

Минобороны РФ сообщило о крушении вертолета Ми-24 у побережья Крыма

ЦИК РФ проверит однократность голосования на выборах президента

ЦИК РФ проверит однократность голосования на выборах президента
Паводок в России

Уровень реки Урал у Оренбурга вырос до 996 см

СПАРК интегрировал ESG-показатели в систему оценки компаний

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });