Курс "Семьеведение" в школах может быть введен с 1-го класса

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Курс "Семьеведение", который планируется внедрить в школьную программу с 1 сентября 2024 года, может быть реализован с 1-го по 11-й классы с учетом возрастных особенностей и потребностей учащихся, сообщила депутат Госдумы Татьяна Ларионова.

"При этом на наш взгляд у субъектов РФ должно быть право самостоятельно определять возрастные приоритеты", - сказала Ларионова на заседании рабочей группы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства по доработке проектов федеральных законов и содержания курса "Семьеведение".

По ее словам, есть "необходимость работы с возрастного уровня 14-16 лет как наиболее перспективного и проблемного контингента наших детей".

С 1 сентября 2024 года в школах вводится предмет "Семьеведение" для подростков старших классов в рамках "Разговоров о важном" или внеклассной работы.