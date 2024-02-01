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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Госдума обратилась к Конгрессу США с призывом отказаться от поддержки Киева

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла обращение к Конгрессу США с призывом осудить действия Украины, отказаться от ее поддержки и содействовать привлечению к ответственности виновных в крушении Ил-76 под Белгородом.

"Депутаты Госдумы призывают членов Конгресса США осудить преступления террористического киевского режима, отказаться от его поддержки и содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного террористического акта", - говорится в документе.

Как отмечают депутаты, российские компетентные органы подтверждают, что самолет Ил-76 военно-транспортной авиации Вооруженных сил РФ, "выполнявший рейс по перевозке 65 пленных украинских военнослужащих для заранее согласованного обмена", был сбит 24 января 2024 года над территорией РФ в районе села Яблоново Корочанского района Белгородской области из района населенного пункта Липцы Харьковской области "с применением зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства".

Депутаты также заявляют, что значительная часть поставляемого Киеву западного оружия "в результате преступных махинаций попадает в руки террористам и радикальным экстремистам по всему миру".

Госдума Ил-76 США Украина Конгресс США
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