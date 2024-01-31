Путин заявил, что Ил-76 был сбит системой Patriot

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ Владимир Путин призвал провести международное расследование гибели военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом. Он отметил, что уже установлено: Ил-76 был сбит американской системой ПВО Patriot.

"Украинские власти там где-то обронили фразу, что хотели бы провести международное расследование. Мы просим об этом, настаиваем на том, чтобы было проведено международное расследование. Но желающих официальных организаций нет", - сказал Путин на встрече со своими доверенными лицами в среду.

"Кстати, надо добавить, что самолет был сбит, а это уже установлено точно, американской системой Patriot", - сказал Путин.

Именно поэтому, считает он, необходимо провести международное расследование. "Вот я пользуюсь случаем, официально говорю: мы просим прислать международных экспертов и провести этот анализ, оценить имеющиеся вещественные доказательства, потому что самолет сбит системой Patriot – есть конкретное место, и есть конкретное время", - отметил Путин.

Российский транспортный самолет был сбит над Белгородской областью 24 января. СКР расследует это крушение как теракт.