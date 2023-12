РКН составил протоколы на 11 иностранных хостинг-провайдеров

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Роскомнадзор составил протоколы в отношении 11 иностранных хостинг-провайдеров, среди которых Amazon Web Services, GoDaddy и DigitalOcean, за неисполнение требований закона о "приземлении" в России зарубежных IT-компаний, который грозит им штрафами до 10% головой выручки.

"Роскомнадзор составил административные протоколы в отношении ряда иностранных провайдеров хостинга, включенных в реестр по приземлению, в связи с тем, что они продолжают работать без открытия на территории России представительства или создания филиала",- сообщили "Интерфаксу" в РКН во вторник.

11 протоколов по ч. 2 ст. 13.49 КоАП составлены на Amazon Web Services Inc., GoDaddy.com LLC., DigitalOcean LLC., Hetzner Online GmbH., Network Solutions LLC., WPEngine Inc., HostGator.com LLC., Ionos Inc., DreamHost LLC., Bluehost Inc. и Kamatera Inc.

Согласно КоАП, такое правонарушение грозит юрлицу штрафом в размере от 1/15 до 10% совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.

1 декабря 2023 года вступил в силу федеральный закон, регламентирующий работу провайдеров хостинга.

"Организациям, которые не будут включены в реестр провайдеров, с 1 февраля 2024 года будет запрещено оказывать услуги хостинга на территории России",- сказали в РКН.

22 июня Роскомнадзор внес эти 11 компаний, а также FastComet в перечень иностранных компаний, которым необходимо выполнить требования закона о "приземлении". 26 сентября РКН ввел для них так называемые меры понуждения, согласно которым поисковые системы должны информировать пользователей, что эти провайдеры хостинга нарушают требования российского законодательства.

В конце октября в качестве дополнительной меры понуждения для 11 из 12 компаний РКН запретил поисковую выдачу их сайтов за неисполнение требований закона о "приземлении". Эта мера не коснулась FastComet, так как компания прекратила свою работу в РФ, и в случае, если она не возобновится, то провайдера исключат из перечня.

Ранее в отношении тех или иных компаний из перечня РКН на "приземление" вводились "меры понуждения" в виде запрета их рекламы на российских ресурсах, а также их маркировка как нарушителей законодательства РФ в поисковиках. Мера в виде запрета поисковой выдачи сайтов компаний применяется впервые.

Закон о "приземлении" обязывает крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в России от 500 тысяч человек создать в России полноценные представительства (филиалы), зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями. В противном случае в отношении этих компаний предусмотрен ряд "мер понуждения" вплоть до полной блокировки на территории России.

В настоящее время в перечень на "приземление" внесены 26 иностранных компаний.

Хостинг-провайдер - это организация, предоставляющая дисковое пространство и мощности сервера для размещения сайтов в сети.