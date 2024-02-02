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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Белоярская АЭС отключила энергоблок №4 для планового ремонта

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Белоярская атомная станция (БАЭС, Свердловская область) с 1 февраля отключила энергоблок №4 для планового ремонта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АЭС.

Ремонтные мероприятия продлятся 60 дней.

Второй из действующих энергоблоков станции - №3 - работает на номинальном уровне мощности.

Как сообщалось, всего Белоярская АЭС планирует провести в 2024 году три плановых ремонта.

Белоярская АЭС введена в эксплуатацию в апреле 1964 года, обеспечивает около 16% производства электроэнергии в Свердловской области. Первые два энергоблока с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).

Белоярская АЭС Свердловская область
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