Белоярская АЭС в 2024 году проведет три плановых ремонта

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Белоярская АЭС (БАЭС, Свердловская область) в 2024 году планирует провести один плановый ремонт третьего энергоблока и два - четвертого энергоблока, сообщил директор БАЭС Иван Сидоров на пресс-конференции в Екатеринбурге в среду.

"В 2024 году у нас запланирован на третьем блоке один ремонт летом. У нас проходит их обычно два, но этот ремонт будет в середине года, 45 суток. Следующий попадает только на 2025 год. И два плановых ремонта на энергоблоке N4", - сказал он.

БАЭС будет производить перезагрузку топлива, а также техническое обслуживание основного оборудования.

Как сообщалось, в 2023 году Белоярская АЭС провела четыре плановых ремонта, третий энергоблок находится в режиме пуска после финальных мероприятий.

Белоярская АЭС введена в эксплуатацию в апреле 1964 года, обеспечивает около 16% производства электроэнергии в Свердловской области. Первые два энергоблока с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).