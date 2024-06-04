Белоярская АЭС вывела энергоблок №4 в плановый ремонт

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Белоярская атомная станция (БАЭС, Свердловская область) начала плановый ремонт энергоблока №4 (БН-800), говорится в пресс-релизе станции.

Энергоблок выведен в ремонт для перегрузки топлива и ремонта оборудования. В частности, планируется провести капремонт импульсных предохранительных устройств, которые оберегают испарительные модули парогенераторов от превышения давления. Специалисты также проведут контроль антикоррозионного покрытия турбинной установки.

"Плановые технологические работы направлены на обеспечение высокого уровня безопасности работы энергоблока №4, а также надежности поставки электроэнергии потребителям", - приводятся в пресс-релизе слова директора БАЭС Ивана Сидорова.

Как сообщалось, в феврале Белоярская АЭС уже отключала четвертый энергоблок для планового ремонта. Всего на АЭС в 2024 году их планируется провести три ремонта.

Белоярская АЭС введена в эксплуатацию в апреле 1964 года, обеспечивает около 16% производства электроэнергии в Свердловской области. Первые два энергоблока с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).