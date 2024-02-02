Гинцбург сообщил о перспективе создания универсальных вакцин от гриппа и COVID

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Появились перспективы создания универсальных вакцин, в частности, против гриппа и COVID-19, состав которых не требуется менять ежегодно, сообщил в пятницу директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Следующая технология (...) - образование антител с широкой нейтрализующей специфичностью (...). Эта технология дает возможность создавать вакцины против возбудителей инфекционных заболеваний (...), это группа возбудителей, которая изменяется на планете Земля наиболее быстро, это вирус гриппа, вирус COVID-19 и вирус иммунодефицита человека", - сказал Гинцбург в рамках Дня здоровья на Международной выставке-форуме "Россия".

По его словам, эти технологии дают возможность в ближайшие три-четыре года создать универсальные вакцины против вируса гриппа и коронавируса, то есть каждый год не нужно будет обновлять состав таких препаратов.

Кроме того, сообщил Гинцбург, в настоящее время есть "довольно четкие" представления, как можно создать вакцину против вируса иммунодефицита человека.