В январе продажи новой автотехники в России выросли год к году на 53%

К декабрю авторынок снизился на 34%

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Совокупные продажи на российском рынке легковых, легких коммерческих (LCV) и грузовых автомобилей, а также автобусов в январе 2024 года выросли на 53%, до 95 642 тысяч единиц.

Об этом сообщил Минпромторг со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК") - совместного предприятия агентства "Автостат" и оператора ЭПТС АО "Электронный паспорт".

Снижение авторынка к декабрю 2023 года, по подсчетам министерства, составило 34%.

За январь России продали: легковых автомобилей - 79 976 штук (+62% г/г и -32% м/м), LCV - 7 054 (+45% и -44% соответственно), грузовиков - 7441 (+10% и -39%), автобусов - 1171 (-16% и -47%). На локально произведенные машины из общего объема продаж в январе пришлось 43% (41 345).

Продажи новых электромобилей в январе были на уровне 1617, показав рост к январю 2023 года в 3,9 раза. По данным министерства, доля локально собранных электрокаров в общем объеме их продаж за прошлый месяц составила чуть более четверти (27%).

Лидером на легковом рынке в январе был "АвтоВАЗ". Полные данные о его продажах Минпромторг не приводит, но отмечает, что самым продаваемым автомобилем осталась Lada Granta - за январь реализовано 9797 штук доля модели составила 12%.

В сегменте LCV лидерами по объему продаж новых машин являются "ГАЗ" (3247 штук, доля - 46%) и "УАЗ" (1519 и 22% соответственно).

В грузовом сегменте лидирует китайский Sitrak (1 465 машин, 20%), опередивший российский "КАМАЗ" (1304, доля - 18%), за которым следуют также и другие китайские марки - Sнacman (835 штук, 11%) и FAW (412, 6%).