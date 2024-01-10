"Автостат" сообщил о росте рынка новых легковых машин в России на 69% за год
Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В России продажи новых легковых автомобилей в 2023 году выросли в годовом выражении на "низкой базе" прошлого года на 69%, до 1 058 708 штук.
Об этом сообщило аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК") - совместного предприятия агентства и оператора ЭПТС АО "Электронный паспорт".
Статистика ППК включает данные о продажах представленных на рынке автомобильных брендов, а также учитывает объемы параллельного импорта, составляющего порядка 15% рынка накопленным итогом с начала года.
Более 30% объема продаж приходится на российскую Lada, продажи которой в 2023 году выросли почти в 1,9 раза, до 324 446 штук. Доля марки, по подсчетам "Автостата", выросла до 30,7% с 27,9% в 2022 году.
Самым популярным иностранным брендом по итогам прошлого года стал китайский Chery, объем реализации автомобилей которого вырос втрое, до 118,95 тысячи. единиц. Следующие пять позиций в марочном рейтинге тоже занимают китайские бренды - Haval (111,72 тысячи штук), Geely (93 553 штук), Changan (47 765 штук), Exeed (42 152) и Omoda (41 983).
В десять наиболее продаваемых марок также попали корейские Kia (33 580 машин), Hyundai (24 658) и японская Toyota (23 318), которые в прошлом году закономерно демонстрировали падение продаж. Если еще в 2022 году "южнокорейцы" входили в тройку лидеров рынка, уступая лишь Lada, то теперь находятся в конце десятки. В топ-10 в этот раз уже не вошли Renault, Skoda и Volkswagen.
Топ-10 продаваемых марок новых легковых автомобилей в 2023 году (тысячи штук)
|№
|Марка
|2023 год
|2022 год
|Изменение
|Доля, 2023г
|Доля, 2022г
|1
|Lada
|324,446
|174,688
|85,7%
|30,65%
|27,89%
|2
|Chery
|118,95
|39,256
|203,0%
|11,24%
|6,27%
|3
|Haval
|111,72
|34,128
|227,4%
|10,55%
|5,45%
|4
|Geely
|93,553
|26,693
|250,5%
|8,84%
|4,26%
|5
|Changan
|47,765
|2,55
|1773,1%
|4,51%
|0,41%
|6
|Exeed
|42,152
|12,127
|247,6%
|3,98%
|1,94%
|7
|Omoda
|41,983
|1,239
|3288,5%
|3,97%
|0,20%
|8
|Kia
|33,58
|65,691
|-48,9%
|3,17%
|10,49%
|9
|Hyundai
|24,658
|54,017
|-54,4%
|2,33%
|8,63%
|10
|Toyota
|23,318
|28,596
|-18,5%
|2,20%
|4,57%
Первенство в модельном рейтинге в 2023 году осталось у семейства Lada Granta - было продано 195,91 тысячи таких автомобилей, что в 2,2 раза превысило результат 2022 года. Рыночная доля Granta, по подсчетам "Автостата", составила 18,5% против чуть более 14% в позапрошлом году. Наиболее популярной иномаркой стал локально собираемый в России автомобиль китайской марки - кроссовер Haval Jolion, проданный в количестве 55,55 тысячи единиц.
Кроме этих двух моделей, в десятку лидеров за 2023 год вошли еще три отечественные (все - Lada) и пять китайских. В топ-10 самых популярных моделей российского авторынка в 2023 году уже не вошли Kia Rio, Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Renault Duster.
Топ-10 продаваемых моделей новых легковых автомобилей в 2023 году (тысячи штук)
|№
|Модель
|2023 год
|2022 год
|Изменение
|Доля, 2023г
|Доля, 2022г
|1
|Lada Granta
|195,91
|87,987
|122,7%
|18,50%
|14,05%
|2
|Haval Jolion
|55,55
|17,447
|218,4%
|5,25%
|2,79%
|3
|Lada Niva Travel
|46,896
|19,389
|141,9%
|4,43%
|3,10%
|4
|Lada Vesta
|41,07
|32,790
|25,3%
|3,88%
|5,24%
|5
|Chery Tiggo 7 Pro Max
|41,057
|0
|-
|3,88%
|0,00%
|6
|Lada Niva Legend
|39,008
|16,117
|142,0%
|3,68%
|2,57%
|7
|Geely Coolray
|38,22
|12,999
|194,0%
|3,61%
|2,08%
|8
|Omoda C5
|35,841
|1,239
|2792,7%
|3,39%
|0,20%
|9
|Chery Tiggo 4 Pro
|32,936
|2,098
|1469,9%
|3,11%
|0,33%
|10
|Geely Monjaro
|20,423
|0
|-
|1,93%
|0,00%
За декабрь в стране было продано 119 454 автомобиля, что в 2,1 раза больше, чем в декабре 2022 года, и на 8,9% больше, чем в ноябре 2023 года.
Первые семь позиций в десятке наиболее популярных марок заняли Lada (31 694 штуки), а также китайские Haval (15 339), Geely (13 618), Chery (13,35 тысячи штук), Changan (7 782 машин), Exeed (3 978) и Omoda (3 519) Оставшиеся три позиции в топ-10 заняли бренды, появившиеся на рынке в прошлом году - китайские бренды Tank (2 539) и Lixiang (1968), а также расположившийся между ними российский "Москвич" (2 414).
Как отмечает "Автостат", объемы реализации всех десяти марок в конце 2023 года показали рост г/г. Сильнее других на "низкой базе" вырос Changan (в 23 раза). У остальных "китайцев", за исключением Chery (+70,8%), продажи увеличились не менее чем вдвое. Наименьший рост в декабре зафиксирован у Lada (+61,1%).
Модельный рейтинг декабря состоит из тех же участников, что и в целом по году. Его возглавляет Lada Granta (продано 15 491 машина), на втором месте - Haval Jolion (7 441) Наилучшую рыночную динамику в декабре показала Lada Vesta, объемы реализации которой выросли в 8 раз. Меньше всего продажи в прошлом месяце увеличились у бестселлера рынка Lada Granta (+28%). Это, как отмечают в "Автостате", связано с высокой сравнительной базой.