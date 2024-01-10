"Автостат" сообщил о росте рынка новых легковых машин в России на 69% за год

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В России продажи новых легковых автомобилей в 2023 году выросли в годовом выражении на "низкой базе" прошлого года на 69%, до 1 058 708 штук.

Об этом сообщило аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК") - совместного предприятия агентства и оператора ЭПТС АО "Электронный паспорт".

Статистика ППК включает данные о продажах представленных на рынке автомобильных брендов, а также учитывает объемы параллельного импорта, составляющего порядка 15% рынка накопленным итогом с начала года.

Более 30% объема продаж приходится на российскую Lada, продажи которой в 2023 году выросли почти в 1,9 раза, до 324 446 штук. Доля марки, по подсчетам "Автостата", выросла до 30,7% с 27,9% в 2022 году.

Самым популярным иностранным брендом по итогам прошлого года стал китайский Chery, объем реализации автомобилей которого вырос втрое, до 118,95 тысячи. единиц. Следующие пять позиций в марочном рейтинге тоже занимают китайские бренды - Haval (111,72 тысячи штук), Geely (93 553 штук), Changan (47 765 штук), Exeed (42 152) и Omoda (41 983).

В десять наиболее продаваемых марок также попали корейские Kia (33 580 машин), Hyundai (24 658) и японская Toyota (23 318), которые в прошлом году закономерно демонстрировали падение продаж. Если еще в 2022 году "южнокорейцы" входили в тройку лидеров рынка, уступая лишь Lada, то теперь находятся в конце десятки. В топ-10 в этот раз уже не вошли Renault, Skoda и Volkswagen.

Топ-10 продаваемых марок новых легковых автомобилей в 2023 году (тысячи штук)

№ Марка 2023 год 2022 год Изменение Доля, 2023г Доля, 2022г 1 Lada 324,446 174,688 85,7% 30,65% 27,89% 2 Chery 118,95 39,256 203,0% 11,24% 6,27% 3 Haval 111,72 34,128 227,4% 10,55% 5,45% 4 Geely 93,553 26,693 250,5% 8,84% 4,26% 5 Changan 47,765 2,55 1773,1% 4,51% 0,41% 6 Exeed 42,152 12,127 247,6% 3,98% 1,94% 7 Omoda 41,983 1,239 3288,5% 3,97% 0,20% 8 Kia 33,58 65,691 -48,9% 3,17% 10,49% 9 Hyundai 24,658 54,017 -54,4% 2,33% 8,63% 10 Toyota 23,318 28,596 -18,5% 2,20% 4,57%

Первенство в модельном рейтинге в 2023 году осталось у семейства Lada Granta - было продано 195,91 тысячи таких автомобилей, что в 2,2 раза превысило результат 2022 года. Рыночная доля Granta, по подсчетам "Автостата", составила 18,5% против чуть более 14% в позапрошлом году. Наиболее популярной иномаркой стал локально собираемый в России автомобиль китайской марки - кроссовер Haval Jolion, проданный в количестве 55,55 тысячи единиц.

Кроме этих двух моделей, в десятку лидеров за 2023 год вошли еще три отечественные (все - Lada) и пять китайских. В топ-10 самых популярных моделей российского авторынка в 2023 году уже не вошли Kia Rio, Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Renault Duster.

Топ-10 продаваемых моделей новых легковых автомобилей в 2023 году (тысячи штук)

№ Модель 2023 год 2022 год Изменение Доля, 2023г Доля, 2022г 1 Lada Granta 195,91 87,987 122,7% 18,50% 14,05% 2 Haval Jolion 55,55 17,447 218,4% 5,25% 2,79% 3 Lada Niva Travel 46,896 19,389 141,9% 4,43% 3,10% 4 Lada Vesta 41,07 32,790 25,3% 3,88% 5,24% 5 Chery Tiggo 7 Pro Max 41,057 0 - 3,88% 0,00% 6 Lada Niva Legend 39,008 16,117 142,0% 3,68% 2,57% 7 Geely Coolray 38,22 12,999 194,0% 3,61% 2,08% 8 Omoda C5 35,841 1,239 2792,7% 3,39% 0,20% 9 Chery Tiggo 4 Pro 32,936 2,098 1469,9% 3,11% 0,33% 10 Geely Monjaro 20,423 0 - 1,93% 0,00%

За декабрь в стране было продано 119 454 автомобиля, что в 2,1 раза больше, чем в декабре 2022 года, и на 8,9% больше, чем в ноябре 2023 года.

Первые семь позиций в десятке наиболее популярных марок заняли Lada (31 694 штуки), а также китайские Haval (15 339), Geely (13 618), Chery (13,35 тысячи штук), Changan (7 782 машин), Exeed (3 978) и Omoda (3 519) Оставшиеся три позиции в топ-10 заняли бренды, появившиеся на рынке в прошлом году - китайские бренды Tank (2 539) и Lixiang (1968), а также расположившийся между ними российский "Москвич" (2 414).

Как отмечает "Автостат", объемы реализации всех десяти марок в конце 2023 года показали рост г/г. Сильнее других на "низкой базе" вырос Changan (в 23 раза). У остальных "китайцев", за исключением Chery (+70,8%), продажи увеличились не менее чем вдвое. Наименьший рост в декабре зафиксирован у Lada (+61,1%).

Модельный рейтинг декабря состоит из тех же участников, что и в целом по году. Его возглавляет Lada Granta (продано 15 491 машина), на втором месте - Haval Jolion (7 441) Наилучшую рыночную динамику в декабре показала Lada Vesta, объемы реализации которой выросли в 8 раз. Меньше всего продажи в прошлом месяце увеличились у бестселлера рынка Lada Granta (+28%). Это, как отмечают в "Автостате", связано с высокой сравнительной базой.