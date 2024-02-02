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Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в январе выросли на 19,3%, до 20 835 автомобилей

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в январе выросли на 19,3%, до 20 835 автомобилей
Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей Lada в РФ в январе выросли в годовом выражении на 19,3%, до 20 835 автомобилей, сообщил "АвтоВАЗ".

"Успешное начало года внушает некоторый оптимизм, при том, что январь с его чередой праздников традиционно считается месяцем сравнительно невысоких продаж. Однако результаты Lada в январе выросли и по сравнению с 2023 годом, и с 2022 годом. В течение 2024 года мы продолжим предпринимать ряд мер для поддержания уверенного лидерства Lada на российском рынке", - цитирует пресс-служба "АвтоВАЗа" вице-президента компании по продажам и маркетингу Дмитрия Костромина.

Наибольший прирост продаж год к году, как отмечают в компании, в январе показало семейство Lada Vesta, производство которого в Тольятти стартовало в марте 2023 года, - за прошлый месяц реализовано 4 787 шт. (рост в 16 раз г/г). Продажи Lada Granta составили 9 557 единиц, что соответствует среднегодовому показателю. Реализация семейства Niva выросла на четверть: суммарно продано 6 221 внедорожник Legend и Travel (+25,7%). "АвтоВАЗ" также отмечает рост продаж легких коммерческих автомобилей Lada - за январь было реализовано 255 шт., что на треть больше, чем в том же месяце годом ранее.

Президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов в середине января говорил журналистам, что за первый месяц этого года компания планировала продать 21 тыс. машин, и к середине месяца продажи были выше плана. "Но рынок очень волатильный, реагирует при высокой ключевой ставке - и, стало быть, высокой цене кредита - на любые макроэкономические новости. Плюс еще, как правило, в этом месяце не раскачиваются госзакупки", - отмечал Соколов.

За 2023 год продажи Lada в РФ выросли в 1,9 раза (на 86,9%), до 352 572 штук. В этом году компания планирует выпустить 500 тыс. машин и продать в РФ порядка 450 тыс. шт.

"Мы понимаем, что сейчас на рынке есть определенная стагнация. В общем-то, рынок показывает результаты ниже ожидаемых уже третий месяц подряд. Поэтому мы понимаем, что первое полугодие будет непростым. Такой слабый спрос на автомобили будет, возможно, оказывать давление и на наши производственные планы. Потому что - зачем производить продукцию, когда она не продается? Это сегодня слишком дорого с учетом процентов по кредиту", - говорил Соколов журналистам в середине января.

АвтоВАЗ Lada
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