Россельхознадзор попросил остановить поставки бананов с пяти предприятий Эквадора

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Россельхознадор просит Эквадор с 5 февраля приостановить поставки бананов пяти экспортеров из-за выявления опасного карантинного для России и стран ЕАЭС вредителя - многоядной мухи-горбатки, сообщила пресс-служба ведомства.

Служба направила министру сельского хозяйства и животноводства Эквадора Франклину Данило Паласиосу Маркесу просьбу приостановить с 5 февраля сертификацию бананов экспортеров - Agzulasa Cia, Don Carlos Fruit S.A., Agroaereo Fruit Export S.A., Asociacion de Produccion Agropecuaria de el oro Asoproagroro, Comercializadora de Banano, допустивших наибольшее количество нарушений.

"Приостановка сертификации - это компетенция эквадорской стороны, без сертификата эквадорский экспортер не сможет отправить свою продукцию", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Россельхознадзора.

"В случае непринятия эквадорской стороной эффективных мер и продолжения выявления указанного вредителя в бананах Россельхознадзор будет вынужден перейти к следующему этапу введения ограничительных мер", - говорится в сообщении.

Многоядная муха-горбатка (Megaselia scalaris Loew) - универсальный вредитель запасов, обладает высокой плодовитостью, в том числе в условиях закрытого помещения, в частности транспортных контейнеров. При длительном складском хранении заражает многие продукты питания, в частности муку, сою, картофель, бананы, дыни, сыр, вяленую рыбу, грибы, спелые овощи и фрукты. Насекомое является переносчиком холеры.