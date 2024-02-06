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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Индия начала поставки бананов в Россию

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Индия начала поставки бананов в РФ, первая партия была отправлена в январе этого года, сообщил Россельхознадзор по итогам переговоров с представителями управления защиты, карантина и хранения растений министерства сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии. На них обсуждались вопросы, связанные с поставками фруктов из Индии в Россию.

"Вопрос доступа индийских фруктов, в частности бананов, прорабатывался сторонами на протяжении нескольких лет. Индийские коллеги отметили, что итогом совместной работы стала отправка первой партии бананов из Индии в Россию в январе 2024 года, следующая поставка запланирована до конца февраля. Далее объемы экспорта индийских бананов на российский рынок будут наращиваться", - говорится в сообщении.

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Россельхознадзор подтвердил, что сейчас ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Индии в РФ отсутствуют, индийские фрукты беспрепятственно могут поставляться на территорию РФ в сопровождении фитосанитарного сертификата, подтверждающего отсутствие карантинных организмов в товарах в соответствии с законодательством ЕАЭС.

Согласно сообщению, на переговорах индийская сторона выразила интерес в расширении ассортимента поставляемых фруктов. Кроме бананов, речь идет о манго, ананасах, папайе и гуаве. В ближайшее время она направит в Россельхознадзор перечень фруктов, планируемых к экспорту в РФ, а Россельхознадзор передаст индийской стороне фитосанитарные требования к такой продукции.

По данным ФАО, на которые ссылается Россельхознадзор, Индия является крупнейшим производителем бананов в мире. В 2023 году страна вырастила их 33 млн тонн. На втором месте - Китай (12 млн тонн), на третьем - Индонезия (8,7 млн тонн).

Индия РФ Россельхознадзор
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