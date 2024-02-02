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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Турецкий строительный подрядчик Ronesans объявил об уходе из России

Бизнес компании был создан в Петербурге в 1993 году

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Турецкий строительный подрядчик Ronesans Holding объявил о сворачивании операций в России, где он входил в десятку крупнейших подрядчиков нефтегазового сектора.

В России, а именно в Петербурге, бизнес группы, впоследствии существенно расширившей географию, зародился в 1993 году.

"В России Ronesans вышла из строительного бизнеса в мае 2022 года и бизнеса в сфере недвижимости в июне 2023 года, перенаправив инвестиции и внимание на различные регионы по всему миру. Этот переход и стратегическое решение отойти от прямого управления на этом рынке изменили стратегию роста Ronesans. Глобальное присутствие группы теперь распространяется на различные регионы, включая Турцию, Нидерланды, Германию и страны СНГ, с акцентом на Казахстан и Туркменистан", - говорится в пресс-релизе подрядчика.

Российские юридические лица АО "Ренейссанс Констракшн" в Москве и Санкт-Петербурге сменили названия на АО "Ренконс". "Ренейссанс Хэви Индастрис" сменила название на "Ренконс Хэви Индастрис".

В 2023 году оборот группы вырос на 10% - до 3,3 млрд евро. В 2024 году группа нацелена на оборот в 4,5 млрд евро.

В 2024 году Ronesans также намерена сделать шаг к публичности, объявив о процессе IPO Ronesans Real Estate Investment. "Это IPO станет первым из потенциальных многих других, поскольку Ronesans Group набирает обороты", - говорится в релизе.

В российском портфолио Ronesans как промышленные объекты, так и масштабные проекты в сфере недвижимости - "Лахта Центр" "Газпрома" в Санкт-Петербурге, небоскребы "Федерация", Neva Towers, iCity.

Лахта Центр Петербург Турция Ronesans
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