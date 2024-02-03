Возгорание нефтепродуктов в Волгограде локализовано
Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание нефтепродуктов в Красноармейском районе Волгограда, сообщили в региональном главке МЧС.
"В 6:57 пожарно-спасательным расчетам Волгоградского местного пожарно-спасательного гарнизона удалось локализовать горение", - следует из сообщения пресс-службы ведомства.
Сообщение о пожаре поступило в субботу утром, огонь охватил 300 кв. м. По данным пожарно-спасательной службы, погибших и пострадавших нет.